طبيبة تحذر من هذا المشروب: قد يؤدي إلى توقف القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

مشروبات الطاقة تزيد من القدرة على التحمل، ولذا تتوفر بكثرة في الصالات والمتاجر الرياضية، ولكن ماذا يحدث في الجسم عند تناولها يوميا؟

قالت الدكتورة رولا الحاج علي الطبيبة في عيادة كليفلاند، إن "مشروبات الطاقة تحتوي على جرعات كبيرة من الكافيين وأحيانا منبهات أخرى".

وأضافت: "وجدنا أن بعض الأشخاص الذين يستخدمونها يأتون إلى المستشفى مصابين بسكتة دماغية أو نزيف حاد في الدماغ"، وفق ما نقل "سبوتنيك".

وأشارت إلى أن "هؤلاء هم عادة من الشباب، والأشخاص الأصحاء في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر".

وأوضحت أنه عندما تحدث السكتة الدماغية بعد تناول مشروب الطاقة، فإنها تكون نتيجة متلازمة تضيق الأوعية الدماغية الانعكاسية (RCVS) وأهم أعراضه هو صداع مفاجئ، والذي يشتد بسرعة في غضون بضع دقائق.

ويتسبب هذا في حدوث تشنج مفاجئ في الأوعية الدموية في الدماغ، والذي يمكن أن يؤدي إما إلى تقييد تدفق الدم إلى العضو أو التسبب في حدوث نزيف.

ولا يزال سبب تحفيز مشروبات الطاقة RCVS غير واضح، ولكن يعتقد أن تناول الكافيين الزائد يمكن أن يكون سبب المشكلة، ولكن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني أو عدم انتظام ضربات القلب.