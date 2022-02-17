هكذا تحافظ على مستوى دهون البطن بعد تخفيضها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

دهون البطن هي مجموعة من الدهون الحشوية العنيدة التي ليست فقط غير جذابة، بل مقلقة للغاية عندما يتعلق الأمر بصحتنا، واستهدافها للتخلص منها يختلف عن التخلص من الوزن الزائد بشكل عام.

وإذا كنت قد فقدت دهون بطنك الزائدة بنجاح، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة الكافية هو حقًا كل ما يتطلبه الأمر للبقاء بصحة جيدة ووزن مثالي.

هناك بعض الحيل التي يمكنك استخدامها لتجنب زيادة الوزن مرة أخرى، منها تتبع الأطعمة التي تتناولها حتى تتمكن من تجنب العودة إلى عادات الإفراط في الأكل.

وإذا كنت قد واجهت صعوبة في الحفاظ على وزنك من قبل، فقد ترغب أيضًا في التحقق من وزنك مرة واحدة لمعرفة ما إذا كنت قد بدأت في اكتساب الوزن مرة أخرى.

عند الحديث عن فقدان دهون البطن، من المهم أن تعرف أنك لست بحاجة إلى الحصول على ستة عضلات مرئية لتكون بصحة جيدة. فإن وجود معدة مسطحة يعد بشكل عام علامة جيدة على صحة الشخص، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنك أكثر صحة من شخص لديه المزيد من الدهون في تلك المنطقة، لأن الوراثة تلعب دورًا كبيرًا في مكان تخزين الدهون.

وقال مايكل نوسباوم، مؤسس موقع "Nusbaum Medical Centers": "الأشخاص بغض النظر عن أي شيء له علاقة بالحياة الصحية، سيكونون في الأساس عرضة لامتلاك نفس بطن أمهم أو أبيهم".

غالبًا ما تجد النساء صعوبة في إنقاص الدهون حول بطونهن، تساعد دهون البطن على حماية الأعضاء التناسلية قبل وأثناء الحمل، لذلك من الشائع أن تبدأ النساء في الحصول على بعض الدهون في بطونهن في سن مبكرة ويجدن صعوبة في التخلص منها.

لا ينبغي أن تكون بعض الدهون في معدتك مدعاة للقلق، خاصة إذا كنت تندرج في نطاق وزن صحي وتعيش بأسلوب حياة صحي، إذا كنت قلقًا بشأن دهون البطن، فتحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان عليك التفكير في فقدان الوزن أم لا.