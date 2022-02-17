الامارات | الأردن: نفوق 250 رأساً من الأغنام بـ"الطاعون"

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: نفوق 250 رأساً من الأغنام بـ"الطاعون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدى انتشار طاعون المجترات الصغيرة إلى إغلاق 4 حظائر أغنام في منطقة كفرنجة الأردنية (شمال المملكة) ونفوق 250 رأساً من الأغنام.

وقال مدير زراعة كفرنجة محمد المومني لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" إن انتشار طاعون المجترات الصغيرة أدى إلى نفوق عدد من الأغنام في لواء كفرنجة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن المرض ينتشر بين الأغنام ويؤدي إلى مضاعفات تُنقص مناعتها.

وأشار إلى أن المديرية تتابع تطورات المرض وتساند مربي الاغنام من خلال توفير علاجات ولقاحات بشكل مستمر، وتقديم النصائح في كيفية التعامل مع انتشار الأمراض وتوفير الظروف المناسبة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض.

ودعا المومني، مربي الأغنام إلى الإبلاغ عن أي اشتباه بإصابات بهذا الطاعون من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتقال العدوى وتلافي انتشاره.

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