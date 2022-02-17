الامارات | ممثلة أردنية تنضم لمسلسل Culprits العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة أردنية تنضم لمسلسل Culprits العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد حصولها على لقب "نجمة الشاشة الصاعدة" من النقاد في الصحف العالمية، أُختيرت الممثلة الأردنية تارا عبود لتكون ضمن طاقم عمل مسلسل Culprits الذي تنتجه Disney+ UK ضمن سلسلة أعمالها الأصلية، وهو طاقم العمل الذي يضم أيضاً كلاً من جيما أرتيرتون ونيامه ألجار اللتان قد حصلتا على نفس اللقب من قبل.

وتدور أحداث مسلسل Culprits المكون من ثمانية أجزاء في إطار من الكوميديا السوداء، حول تقفي آثار عملية سرقة قام بها مجموعة من الأفراد، ليجدوا أنفسهم مستهدفين كل على حده من قبل أحد القتلة. ويتخذ المسلسل موقع تصويره في كندا، وهو من إخراج جي بلاكسون وكلير أوكلي، وشارك في بطولته أيضاً إيدي إيزارد، كيربي هويل بابتيست، كامل الباشا، كيفين فيدال ونيد دينيهي.

ويأتي ذلك بعد أن احتل اسم تارا عبود صدارة العديد من الصحف العالمية إشادة بأدائها في فيلم أميرة للمخرج محمد دياب، وذلك بعد أن لاقي ردود فعل قوية من جمهور مهرجان فينيسيا السينمائي في عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق. كما وصفتها مجلة إيطالي 24 نيوز Italy 24 News بـ"زندايا الشرق الأوسط"، نسبة إلى الممثلة الأميريكية زندايا ماري كولمان، كما حصد الفيلم ثلاث جوائز بالمهرجان.

وتارا عبود ممثلة فلسطينية أردنية، اختارتها مجلة سكرين إنترناشونال ضمن النسخة الرابعة من برنامج نجوم الغد العرب التي قدمتها المجلة خلال الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020. بدأت التمثيل منذ كان عمرها 10 سنوات، من خلال عدد من الأفلام القصيرة، من بينها من وراء الباب للمخرج معتز مطر، وLog in للمخرجة تيما الشوملي، ثم ظهرت في دور رئيسي في فيلم أميرة الجبال (2009) للمخرج أمجد الرشيد أمام الفنان عامر الخفش؛ وهي مشروعات تخرج هؤلاء المخرجين من معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.

بعدها، شاركت تارا عبود في فيلمي تخرج آخرين لمخرجين من معهد SAE في عمان: فيلم 12 سنتيمتر للمخرج زيد خالد، وفيلم حياة للمخرجة لين عوض، وقد حصل الفيلمان على جوائز، بالإضافة إلى المسلسل الأردني عبور أمام صبا مبارك، والذي تدور أحداثه في مخيمات اللاجئين وما يواجهونه من معاناة يومية.

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