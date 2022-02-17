محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن موضة السبعينيات تعود بقوة هذا الربيع إلى عالم الموضة النسائية لتمنح المرأة إطلالة مبهجة تعكس التفاؤل والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الموضة النسائية تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية والنقوش الجذابة المستوحاة من تصاميم ورق الحائط، والتي تُضفي على المظهر طابعا جريئا يخطف الأنظار.

وأشارت “Elle” إلى أنه يمكن الحصول على إطلالة أكثر هدوءا من خلال تنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع قطع تكتسي بألوان محايدة كالأسود والأبيض والرمادي ودرجات البيج والبني.

كما يمكن الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبية من خلال تنسيق القطع المزدانة بألوان ونقوش زاهية مع بعضها البعض، مع مراعاة أن تكون ضمن عائلة لونية واحدة.