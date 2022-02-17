ما هو فقدان الشهية العصبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال البروفيسور شتيفان بندر إن فقدان الشهية العصبي “Anorexia nervosa” هو أحد اضطرابات الأكل، التي تنتشر بين المراهقين، لا سيما الفتيات.

وأوضح أخصائي الطب النفسي والعلاج النفسي للأطفال والمراهقين الألماني أن السبب الرئيسي لفقدان الشهية العصبي يكمن في الطريقة الخاطئة، التي ينظر بها المرء إلى شكله ووزن جسمه؛ حيث يعتمد تقييمه الذاتي على وزن جسمه وشكله.

وأضاف بندر أن علامات المعاناة من فقدان الشهية العصبي تتمثل في التحكم بالوزن عن طريق تجويع النفس طواعية، مع الإفراط في ممارسة الرياضة أو غير ذلك من وسائل التحكم بالوزن مثل أدوية التخسيس أو الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى الاهتمام الزائد عن الحد بحساب السعرات الحرارية للأطعمة المختلفة ووزن الجسم باستمرار وفحص النفس في المرآة، فضلا عن العدوانية والاكتئاب والانعزال الاجتماعي.

وحذر البروفيسور الألماني من خطورة هذه السلوكيات على الصحة؛ حيث إنها تؤدي إلى سوء التغذية، والذي تتمثل أعراضه في الانخفاض الشديد في وزن الجسم وشحوب البشرة وتساقط الشعر وتقصف الأظافر والشعور المستمر بالتعب والإرهاق والضعف العام والهزال وقلة التركيز وضعف الذاكرة وتراجع القدرة على بذل المجهود والإمساك والشعور المستمر بالبرد والصداع والدوار والإغماء وضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض.

وشدد بندر على ضرورة استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة لعلاج فقدان الشهية العصبي في الوقت المناسب، موضحا أن العلاج النفسي يهدف إلى تغيير منظور المريض لذاته وعدم تقييمها على أساس وزن جسمه أو شكله.