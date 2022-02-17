الامارات | 7 حالات طلاق كل ساعة في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حالات طلاق كل ساعة في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، ارتفاع حالات الطلاق في المملكة بشكل كبير.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، أن صكوك الطلاق في المملكة وصلت إلى 57 ألفا و595 صكا، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%.

وذكر التقرير أن حالات الطلاق ارتفعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدا منذ عام 2011.

وأضاف أن حالات الطلاق سجلت في 2011 نحو 34 ألف حالة، وارتفعت خلال هذه السنوات العشر بنسبة وصلت إلى 60%.

وفي عام 2022، وصلت حالات الطلاق لأرقام غير مسبوقة، عن الأعوام السابقة، حيث كانت في عام 2010 هي 9233 حالة.

وشهد العام الجديد تسجيل 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في السعودية، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق.

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