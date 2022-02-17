الامارات | مصري يطلق زوجته لسبب لا يخطر على البال

شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يطلق زوجته لسبب لا يخطر على البال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام شاب مصري أغرب دعوى تطليق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس بالقاهرة، مبررا طلبه "مراتي بتشرب موز بالحليب طول اليوم، ووزنها بيزيد كل يوم".

وقال الزوج الشاب 30 سنة، ويعمل موظفاً بأحد الفنادق، في دعواه: "تزوجت من شابة (22 سنة) زواجا تقليديا لكونها بنت الجيران، ولمجرد تبادل النظرات شعرت بأنها تريد الزواج فتحدثنا بوجود الأهل واقتنعت بشخصيتها البشوشة وتدينها".

وأضاف: "عشت معها أجمل أيام عمري واكتملت فرحتي بعدما علمت بحمل زوجتي، لكنها وقعت من على السلم وأجهضت الطفل".

وأضاف الزوج: "وقعت مشاجرة بيننا بسبب مصاريفها الزيادة والغريبة وزيادة وزنها.. فهي يوميا تقوم بشرب موز بالحليب، حاولت أقنعها بتناول كميات قليلة وعلى فترات لكنها اعتقدت وقتها بأنني بخيل".

ويتذكر الزوج لحظة النهاية، التي قرر فيها إنهاء زواجهما: "دخلت على زوجتي المطبخ فوجدتها تأكل بطريقة غريبة وبشراهة مش معقولة، فتحدثت معها لكنها لم تقبل الكلام وقمت وقتها بضربها وتهديدها وطردها من الشقة".

وفشلت محاولات الصلح بينهما فيما بعد فلجأ الزوج إلى رفع دعوى تطليق للضرر، لا تزال منظورة حتى الآن.

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