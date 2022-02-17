العرج لدى الأطفال ينذر بهذه المتلازمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الألماني لجراحة العظام إن العرج لدى الأطفال ينذر بإصابتهم "بمتلازمة ليج – كالفيه – بيرتيس" “Legg–Calvé–Perthes Syndrome”، والمسماة على اسم جراح العظام الأمريكي "لارثر ليج" وجراح العظام الفرنسي "جاك كالفيه" وجراح العظام الألماني "جورج بيرتيس".

وأوضح المركز أن هذه المتلازمة تعرف أيضا باسم "الداء العظمي الغضروفي في مشاشة رأس الفخذ"، وهي عبارة عن نخر يُصيب رأس الفخذ بسبب انخفاض تدفق الدم إلى رأس الفخذ، مما يؤدي إلى تشوهه.

وإلى جانب العرج، تشمل الأعراض أيضا آلام الفخذ أو آلام الركبة وضمور عضلات الفخذ وقيود الحركة عند الوقوف أو المشي.

ويتم تشخيص "متلازمة ليج – كالفيه – بيرتيس" بواسطة الأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. ويهدف العلاج إلى تجنب الإصابة بالتهاب المفاصل التنكسية الشديد، وذلك من خلال زيادة تدفق الدم إلى رأس الفخذ.

ويعتمد العلاج على الأجهزة الطبية لتقويم العظام والعلاج الطبيعي والرياضات الصديقة للمفاصل مثل السباحة وركوب الدراجات الهوائية والفروسية. وفي الحالات المتأخرة يتم اللجوء إلى الجراحة.