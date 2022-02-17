توقعات الأبراج وحظك اليوم 17/2: اعتراف بالحب لهذا البرج.. وتحسن في الأحوال المالية لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope
برج الحمل
عاطفياً : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.
مهنياً: كن هادئا وصبورا خلال نقاشاتك مع زملائك في العمل، حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.
مالياً: ستواجهك مشاكل مالية، حاوِلْ الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية بسرعة فائقة.
برج الثور
عاطفياً: تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك والإهتمام به.
مهنياً: تجنب الشعور بالفشل، وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.
مالياً: فتتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.
برج الجوزاء
عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك، حتى لا تخسره.
مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.
مالياً: ستتحسن أحوالك المادية، وتستطيع شراء كل ما يحتاجك.
برج السرطان
عاطفياً : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريك حياتك لمنع الخلافات بينكم.
مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة من عملك، لإسترجاع طاقاتك وحيويتك.
مالياً: تشعر بالقلق الدائم، مما يسبب لك الانزعاج بسبب ضغوطاتك المالية.
برج الأسد
عاطفياً: تشعر بالراحة والتفهم مع شريك حياتك، مما ينعكس عليك بالإيجاب في عملك.
مهنياً: تشعر بطاقة كبيرة، عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.
مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك وحيويتك ونشاطك.
برج العذراء
عاطفياً: التفاهم هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك، مما ينعكس بالإيجاب على علاقتكما.
مهنياً: يوم رائع على الصعيد المهني، تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.
مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك، لتسطيع سداد الديون والأقساط المتراكمة عليك.
برج الميزان
عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية، ولا تكن متعدد العلاقات.
مهنياً: الحظ حليفك على الصعيد المهني، تشعر بالنجاح في وظيفتك والتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.
مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك، حتى لا تخسر أموالك.
برج العقرب
عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك، لتوضيح الأمور المستقبلية الخاصة بكما.
مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل، لكنك قادر على تخطي هذه المشاكل.
مالياً: لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك، فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.
برج القوس
عاطفياً: ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل، لعدم أخذك الأمور على محمل الجد.
مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.
مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريك حياتك.
برج الجدي
عاطفياً: تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية، ولكن تحلى بالهدوء لتجنب الوقوع في المشاكل.
مهنياً: حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت، لإثبات ذاتك في مكان عملك.
مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك وأحلامك، بسبب نقص الأموال.
برج الدلو
عاطفياً : ترغب في إدخال بعض التغييرات في أمور حياتك، لتحسين وضعك العاطفي.
مهنياً: تحتاج إلى فترة من الراحة والاسترخاء، وإعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.
مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.
برج الحوت
عاطفياً: تحتاج إلى السفر أو الخروج، والهروب من التفكير في مستقبلك مع شريكك.
مهنياً: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.
مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.
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