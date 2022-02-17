عرض لـ كورونا يصيب الرجال والنساء بنسب مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكن لأي شخص أن يصاب بفيروس كورونا وأن تظهر عليه الأعراض بغض النظر عن عمره، وعما إذا كان يتمتع بصحة جيدة أم لا، ولكن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وغير الملقحين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

ومع ظهور متغيرات جديدة ربما تغيرت قائمة أعراض مرض فيروس كوورنا من وقت لآخر، ولكن تظل الأعراض التقليدية كما هي، وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق.

ومع ذلك، ووجدت دراسة حديثة أن أحد الأعراض بشكل عام يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف، وفق ما ذكر موقع "timesofindia".

تختلف هذه الأعراض عند الرجال والنساء؟

وفقًا لتطبيق دراسة ZOE COVID في المملكة المتحدة، فإن التعب هو أحد العلامات الشائعة لفيروس كورونا ولأوميكرون أيضًا، وكان الخبراء يدرسون نفس الشيء لمعرفة كيف أثر التعب على كل من الرجال والنساء.

ووفقًا لاستطلاع تم تسجيله في الفترة من 23 ديسمبر 2021 إلى 4 يناير 2022، يتأثر الرجال والنساء بالتعب بشكل مختلف تمامًا.

أجاب 34٪ من الرجال بأنهم متعبون بسبب الوباء، في حين وافق 40٪ من النساء على ذلك.

ووصف الأشخاص التعب بأنه الشعور بالغضب أو الإرهاق أو الإحباط، وهذا يعني أن الأشخاص كانوا أكثر إرهاقًا من الوباء والقيود التي تم وضعها بدلاً من أعراض الفيروس نفسه، ووجد أن الشباب يواجهون صعوبة أكبر في التعامل مع نفس الشيء.

ومن بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا، قال النصف تقريبًا (46٪) إنهم شعروا بالإرهاق يوميًا، مقارنة بـ 31٪ من زملائهم الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا، قال 27٪ في المجموعة الأصغر سنًا إنهم شعروا بالإرهاق عدة مرات في الأسبوع، مقابل 18٪ في المجموعة الأكبر سناً، وقال أربعة أضعاف في المجموعة الأكبر سناً (21٪ مقابل 5٪) إنهم نادراً ما تظهر عليهم الأعراض.

ما التعب الناتج عن فيروس كورونا المستجد؟

التعب الناتج عن فيروس كورونا هو أثر طويل الأمد للجائحة، وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن عديد من الأشخاص الذين يتعاملون مع التعب الوبائي يشعرون بالإحباط تجاه اتباع السلوكيات الموصى بها لحماية أنفسهم والآخرين من الفيروس.

ويربط الخبراء ذلك أيضًا بالشعور بالإرهاق والتوتر ويشعر الأشخاص بالغضب ونفاد الصبر والانزعاج بسبب استمرار انتشار الوباء، ووجد الباحثون أيضًا أن بعض الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق الوبائي يكونون أقل فاعلية في وظائفهم ويشعرون بالفشل.

كيف نتغلب على التعب الناتج عن الجائحة؟

- الالتزام بالروتين.

- اطلب من شخص ما مشاركة مشاكلك ومخاوفك معه.

- تجنب اللجوء إلى العادات غير الصحية مثل إدمان الكحول وتعاطي المخدرات وما إلى ذلك.

- الانخراط في التأمل، إذ تساعد تمارين اليوجا والتنفس بشكل كبير.

- افعل ما تحب سواء كان قراءة كتاب أو مشاهدة فيلم أو الانخراط في أنشطة تساعدك على بناء الثقة والمرونة.

- إتباع أسلوب حياة صحي وتناول طعامًا جيدًا والحافظ على رطوبتك وممارسة الرياضة بانتظام.

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