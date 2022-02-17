الامارات | بحيرة متجمدة.. مزار لعشاق الشتاء في تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة متجمدة.. مزار لعشاق الشتاء في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بين ديسمبر ومارس، عندما تكون سماكة الجليد كافية، يعرّف أورهان غولر، المقيم على ضفة بحيرة تشلدر في شرق تركيا، السياح على منطقته التي يكسوها معطف أبيض خلال فصل الشتاء. ينظّم غولر، البالغ 19 عاماً، نزهات في عربات تجرها خيول للسياح الذين يُعجبون جداً بمنظر الجليد الأبيض على البحيرة، وهي من الأكبر في منطقة الأناضول عند الحدود مع جورجيا.

ويقول: «تبلغ سماكة الجليد اليوم 25 سنتمتراً، لكن السماكة قد تصل إلى 40 سنتمتراً. في بعض الأيام تنخفض الحرارة إلى 30 درجة أو 40 درجة مئوية دون الصفر، ولا تكون الشمس مشرقة على الدوام كما هي الحال اليوم، لكن هذا مصدر عيشنا». وتشكّل بحيرة تشلدر، الممتدة على 20 كيلومتراً، جنة للطيور المهاجرة من أوز بري ونورس وبجع.

وتنتج المنطقة الجبن «الغرافيير»، على غرار جبن الغرويير السويسري، الموروث عن مواطن سويسري دعاه القيصر عندما كان الروس يحتلون عاصمة المنطقة الواقعة على 70 كيلومتراً، في 1870. والشتاء طويل وقاس على ارتفاع نحو 2000 متر، فيما النشاطات نادرة، لذا يشكل نقل السياح في عربات تجرها خيول مصدر عائدات لسكان المنطقة.

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