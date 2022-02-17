الامارات | مياه السواحل الأميركية ترتفع 30 سنتيمتراً في 2050

شكرا لقرائتكم خبر عن مياه السواحل الأميركية ترتفع 30 سنتيمتراً في 2050 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُتوقع أن يرتفع مستوى مياه البحر على السواحل الأميركية بمعدل 25 إلى 30 سنتيمتراً خلال السنوات الـ30 المقبلة، ما يوازي الارتفاع المسجل خلال السنوات الـ100 الأخيرة، وفق تقرير أميركي جديد. وأوضحت الوكالة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي (نوا)، التي أشرفت على التقرير الصادر عن ست وكالات، بينها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أن هذا المستوى سيتغير تبعاً للمناطق. وبسبب هذه التغيرات، ستكون الفيضانات على السواحل أكثر تواتراً «حتى في غياب العواصف أو المتساقطات القوية». ولفت التقرير إلى أن الفيضانات التي توصف بأنها معتدلة، والتي تتسبب في أضرار، ستحصل بمعدل أعلى بـ10 مرات بحلول 2050، مقارنة مع وتيرتها الحالية، مع تسجيل حدث من هذا النوع مرات عدة سنوياً، بدل حدث واحد كل سنتين إلى خمس سنوات حالياً. كما أن الفيضانات «الكبرى» ستحصل بوتيرة أعلى بخمس مرات.

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