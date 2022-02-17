الامارات | «ارتقاء» شعاراً لملتقى الشارقة للخط في أكتوبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتقاء» شعاراً لملتقى الشارقة للخط في أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت اللجنة التحضيرية لملتقى الشارقة للخط «ارتقاء» شعاراً للدورة العاشرة، التي ستنطلق فعالياتها في أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وتنظمها إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة على مدى شهرين.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية محمد القصير، إن الملتقى ينعقد في حلة جديدة، لتأكيد رسالته النبيلة في تعزيز فن الخط العربي لما له من أهمية تاريخية وتمثّلات تراثية، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي يحظى به الخط العربي في الشارقة يأتي إيماناً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بالخط العربي، باعتباره فناً عربياً أصيلاً، ومن الأركان الأساسية لمشروع الشارقة الثقافي.

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