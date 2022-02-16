أفكار وتصميمات مذهلة لو شقتك 60 متر أو أقل.. "هتحس بالوسع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

المساحات الواسعة دائما تشعرنا بالراحة وحرية الحركة في المنزل، نستعرض في هذا التقرير أفكارا رائعة لتهيئة مساحة واسعة إذا كان لديك منزلا صغيرا لا تتجاوز مساحته الـ 60 متر، وذلك وفقاً لموقع home designing.

تحتاج أن تأخذ بعين الاعتبار العديد من الأشياء مثل حجم الأثاث وشكله وإضاءة المكان وألوان الجدران به وكل ما يخص الديكورات الداخلية.

- غرف متداخلة

يلجأ مصممو الديكور في الشقق التي تقدر مساحتها بـ60 متر مربع، إلى تركيز معظم الغرف الحيوية في مكان واحد وهو المواجه للمدخل، حيث يتواجد فيه السفرة وغرفة المعيشة ويطل على البلكونات والمطبخ.

- مساحة فارغة

يراعي دائما مصممو الديكور ترك مساحات واسعة بين العفش، وذلك بالاعتماد على أحجام عفش بسيطة وأنيقة وعصرية وعملية من حيث المساحة والبعد دائما عن الضخامة، المساحات الفارغة بين الأثاث تشعرك بالراحة وتعطي إحساسا بالاتساع بالإضافة لأنها مريحة للعين.

- استغلال الجدران

لم يقصد بذلك وضع الاثاث بجوار الجدران، ولكن الاعتماد على استغلال تلك الجدران لتكون أماكن للتخزين والتزيين، وذلك باستخدام الرفوف وتلوينها بدرجات متناغمة من الأبيض والرمادي واستخدام إكسسوار هادئ في الرفوف المفتوحة وتخصيص الجزء السفلي منها لتكون خزانات.

- الإضاءة

الإضاءة من العوامل الأساسية التي تضفي جمالا وراحة وإحساس بالاتساع إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فالاعتماد على الإضاءة الطبيعية من أهم أساليب ظهور المساحة بشكل مريح للأعصاب، ويتم ذلك بالاعتماد على نوافذ كبيرة الحجم في الجهات الحيوية من الشقة.

- حجم ولون السفرة

غرفة السفرة من الغرف الحيوية في الشقة والتي تشغل مساحة كبيرة قد تشعرك بالضيق أحيانا، لذا عليك اختيار منضدة عملية بقدر الإمكان بتصميم مستطيل، وهناك منضدات يسهل طيها وإغلاقها ووضعها في مساحة أقل.

مراعاة أن تكون المنضدة خالية من الزخارف والنقوش، واختيار لون السفرة من نفس لون قطع الأثاث الأخرى حتى لا يحدث تنافر بصري، بالإضافة لاختيار كراسي صغيرة الحجم وعملية.

- المطابخ المفتوحة

المساحات الصغيرة من الأفضل فيها الاعتماد على المطبخ الأمريكي المفتوح، واستغلال الجدران وترك المساحة في الوسط لحرية الحركة، مع استخدام النوافذ الكبيرة لإعطاء شعور بمساحة أكبر.

واستخدام اللون الواحد في السطح الخارجي ووحدات المطبخ يعطيك إحساس بالراحة والهدوء والاتساع.

- الحمامات

في الحمام يُفضل الاعتماد على الألوان الفاتحة والمتناسقة مع ألوان الشقة بأكملها، وهي طريقة مثلى لتصميم منزل أنيق بتكاليف أقل حيث لن يكون هناك ألواناً متعددة ولا إكسسوارات مخصصة أو مواد متنوعة لزينة الحوائط، وعنصر المرايات في الحمام يشعرك بالمساحة، بالإضافة للاعتماد على الخزانات المدمجة في الحوض لوضع الفوط والبشاكير والشاور.

نصائح عامة تساعدك في اختيار ديكورات وأثاث منزلك خاصة في المساحات الصغيرة:

- تجنبي الأثاث كبير الحجم، يمكنك استبدال الكنب بالكراسي المريحة والعملية.

- توحيد لون الاثاث في الداخل والخارج يشعرك بالراحة النفسية والبصرية.

- استخدام الأرضيات الباركيه أو السيراميك، والتقليل من استخدام السجاد لأنه يضيق المساحة.

- في غرفة الأطفال يمكنك الاعتماد على السرير بدورين ليعطي مساحة أكبر.

- من أهم الحاجات اللي تستخدميها في الشقق الصغيرة، مساحات التخزين، تتمثل في الوحدات المرفقة للسرائر وجوانب السرائر وأسفلها.

- وجود المرايات الكبيرة في الغرف، تعطي أحساس بالاتساع وتساعد على توزيع الإضاءة بشكل أفضل.

- في غرف النوم الصغيرة يمكنك استخدام الرفوف المتثبتة على الحائط لوضع الإكسسوارات والكتب والأباجورات، والأرضيات الخشبية البيج والستائر ذات الارتفاع الكامل يُفضل الاعتماد عليها في غرف النوم.

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