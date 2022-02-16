الامارات | عارض مستمر في الأذن يشير إلى مرض السرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن عارض مستمر في الأذن يشير إلى مرض السرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الطبيب التشيكي آرجي كوبيش، أن الأورام الخبيثة في منطقة الرقبة خطرة جدا وأحيانا يمكن اكتشافها بعلامات غير عادية، من بينها انسداد الأذنين.

وأشار كوبيش، لصحيفة Express، إلى أن السرطان في منطقة الرقبة خطر جدا ويمكن أن يسبب مضاعفات في أي جزء من الجسم، لأنه ينتشر عبر الدم والجهاز اللمفاوي، مضيفا تتطور أورام الرقبة والرأس في منطقة الأنف والحلق، لذلك تظهر أعراضها في هذه المناطق، ولكن أحيانا تكون لها مظاهر غير عادية.

ويقول، «فمثلا، انسداد الأذن المستمر، هو احساس مشابه لما يشعر به الشخص عند الغوص في حوض السباحة، أو يمكن أن يكون الألم المستمر في الأذن، علامة على الإصابة بالسرطان في تلك المنطقة وحولها».

ويضيف، كما يمكن أن يشير تورم الرقبة وألم وتقرحات اللثة وبقع في الفم إلى السرطان. ووفقا له، هذه أعراض غير تقليدية للسرطان، لذلك عادة يتجاهلها الناس. بحسب «RT»

ويقول، «إذا استمر الألم في الحلق أكثر من أسبوعين، أو حصلت تغيرات في الصوت أو ظهرت بحة في الصوت، يجب أن تثير اهتمام الشخص وعدم تجاهلها».

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