الامارات | كاميرا توثق لحظة مرعبة لهندي متهور حاول عبور سكة القطار.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا توثق لحظة مرعبة لهندي متهور حاول عبور سكة القطار.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حاول رجل هندي في مجينة مومباي، استباق عبور القطار الإكسبريس السريع، ظنا منه ان دراجته النارية ستاعده في ذلك

إلا أن الثواني لم تسعفه حتى من أجل التراجع.

ونقل موقع «سبق» عن صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن كاميرات المراقبة التقطت الفيديو المروع على أحد معابر السكك الحديدية في مومباي في 12 فبراير الجاري.

ويُظهر الفيديو كيف توقف العديد من المشاة وراكبي الدراجات النارية عند المعبر؛ لكن سائق الدراجة النارية اعتقد -على ما يبدو- أنه لديه ما يكفي من الوقت للعبور قبل وصول القطار.

وعندما بدأ في عبور المعبر، أدرك أن القطار قد وصل بالفعل، فاستخدم فرامل دراجته النارية التي لمع ضوؤها، قبل أن ينظر إلى اليسار لثانية ويدرك مدى الخطر القادم.

ولم يكن هناك حل للرجل سوى ترك الدراجة والنجاة بحياته، فقفز من الدراجة وسقط؛ بينما ضربت مقدمة القطار الدراجة بسرعة وعنف فحطمتها، وبعثرت أشلاءها، بينما جرى الرجل مبتعدًا وهو ينظر إلى القطار الهادر، وينظر إلى عمره الذي كاد يضيع، ويلمس جسده كأنما يخشى أن يكون قد فقد جزءًا منه.

وتم تداول لقطات الحادث على نطاق واسع على الإنترنت، حيث قال أحد المشاهدين: «إن سائق الدراجة النارية يتعجل موته».

وطالب آخرون بتوظيف حارس على المعبر السكك الحديدية، ليمنع الناس من العبور.

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