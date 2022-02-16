الامارات | أقدم طائر حي على الارض فعل المستحيل.. طار 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض.. «فيديو»

شكرا لقرائتكم خبر عن أقدم طائر حي على الارض فعل المستحيل.. طار 6 أضعاف المسافة بين القمر والأرض.. «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أذهل أحد أقدم الطيور على الأرض علماء الطبيعة بعد أن قطع رحلة تعجز عنها الطائرات ومركبات الفضاء أحيانا.

واستطاع طائر قطرس أن يقطع مسافة هائلة بالطيران لمسافة تزيد على 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر، منذ أن بدأ العلماء بتتبعه قبل 70 عاما، أي أنه قطع مسافة أيضا قبل أن يتم تثبيت جهاز التتبع عليه.

وبحسب التقرير المنشور في «sputnik» و «cnn»، فإن الطائر الذي يحمل اسم «Wisdom»، يعتبر أقدم طائر في العالم موثّق في البرية بالنسبة للعلماء.

يبلغ من العمر 70 عامًا على الأقل، منذ رصده أول مرة وتعليق جهاز تتبع عليه عام 1956، حيث سجل 3 ملايين ميل طيران (4 ملايين و828 ألف و32 كيلومترا)، أي 6 أضعاف المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والقمر، ذهابا وإيابا.

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