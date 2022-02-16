كورونا اليوم: طفرة جديدة في أوميكرون الخفي.. وعقار فعال ضد العدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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اكتشاف طفرة جديدة في أوميكرون الخفي

ما إن بدأنا نتنفس الصعداء بعد ظهور لقاحات ضد وباء كورونا، فإن ظهور المتغير الجديد لـ أوميكرون فرض تحديات جديدة، بل تم العثور مؤخرًا على متغير فرعي منه وهو "أوميكرون الخفي"، ووفقًا لآخر تحديث قدمته منظمة الصحة العالمية، فمن المحتمل أن ينتشر على مستوى العالم، وأعلن علماء من الدنمارك، أن طفرة جديدة حصلت في خط الفيروس التاجي المستجد BA.2 الذي أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تنتشر بسرعة في الدنمارك.

ويشير العلماء، إلى أن التغير حصل في البروتين المسؤول عن حركة الفيروس في خلايا الإنسان، ما قد يزيد من سرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وتكمن خصوصية هذه الطفرة الجديدة (H78Y) في البروتين ORF3a ، الذي يسبب استجابات التهابية في الخلايا، وفقا لـ"روسيا اليوم".

عقار قد يكون فعالا ضد العدوى

من المتوقع أن يعمل عقار مولنوبيرافير Molnupiravir المضاد للفيروسات، ويكون فعالا ضد متغير أوميكرون شديد الانتشار، وأكثر فائدة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وفقًا لدراسة جديدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد دراسات إكلينيكية حتى الآن تشير إلى فعالية مولنوبيرافير في الأشخاص المصابين بأوميكرون، ولكن "وجد تحليل المجموعة الفرعية أن مولنوبيرافير كان فعالًا بغض النظر عن السلالة على الرغم من عدم وجود بيانات متاحة عن تأثيره على أوميكرون على وجه الخصوص"، حسبما ورد في الدراسة المنشورة في مجلة السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لموقع timesofindia.

الفئة الأكثر إصابة بمتحور أوميكرون

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، حول الموقف الوبائي لفيروس كورونا على المستويين المحلي والعالمي.

وتناول عبد الغفار، خلال التقرير، مقارنة للخصائص الوبائية للوفيات من مرض كوفيد – 19 خلال موجات الجائحة، وذلك طبقا للفئات العمرية، وكذا إجمالى العينات الإيجابية لفيروس كورونا التى تم عمل تسلسل جينى لها من المواقع المختارة، والترصد الروتينى خلال الفترة من ديسمبر2021، وحتى يناير 2022، إلى جانب البيان الخاص بتوزيع حالات الاصابة بالمتحور دلتا، والأوميكرون حسب الفئات العمرية، والذى أظهر أن أكثر الاصابات بين حالات الأوميكرون تقع في فئة الشباب والاطفال عن حالات دلتا التى يقع معظمها في كبار السن.

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