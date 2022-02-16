دراسة جديدة: هذا العقار قد يكون فعالا ضد عدوى أوميكرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المتوقع أن يعمل عقار مولنوبيرافير Molnupiravir المضاد للفيروسات، ويكون فعالا ضد متغير أوميكرون شديد الانتشار، وأكثر فائدة من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وفقًا لدراسة جديدة.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد دراسات إكلينيكية حتى الآن تشير إلى فعالية مولنوبيرافير في الأشخاص المصابين بأوميكرون، ولكن "وجد تحليل المجموعة الفرعية أن مولنوبيرافير كان فعالًا بغض النظر عن السلالة على الرغم من عدم وجود بيانات متاحة عن تأثيره على أوميكرون على وجه الخصوص"، حسبما ورد في الدراسة المنشورة في مجلة السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي، وفقا لموقع timesofindia.

وأضافت الدراسة: "على عكس الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، فإن آلية عمل مولنوبيرافير مستقلة عن الطفرات في بروتين سبايك، وبالتالي من المتوقع أن تعمل ضد أوميكرون، نظريًا".

"في الواقع، تشير الدراسة في المختبر إلى أن عقار مولنوبيرافير يحتفظ بنشاطه ضد المركبات العضوية المتطايرة من سلالات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون."

تم إجراء النتائج بشكل مشترك من قبل فريق من الأطباء في Fortis C-DOC ومستشفى GD ومعهد السكري وكلية ومستشفى جواهر لال نهرو ومؤسسة السكري في الهند.

وقال الدكتور أنوب ميسرا، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لمرض السكري والغدد الصماء ، Fortis C-DOC ، لـ IANS: "بشكل عام ، ليس هناك شك في أن العقار فعال ضد أوميكرون، ولكن نعم لم يتم اختبارها".

علاوة على ذلك، أشارت الدراسة أيضًا إلى أن مولنوبيرافير المضاد للفيروسات قد يكون أفضل بكثير من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وريديريفيسير.

وأثبتت الدراسة أيضًا أن تناول دواء مولنوبيرافير لمدة 5 أيام يمكن أن يقلل الوفيات ويثبت فعاليته وآمن بتكاليف منخفضة نسبيًا، لدى البالغين والمرضى غير المحصنين بفيروس Covid-19 غير الحوامل المعرضين لخطر متزايد أو يحتاجون إلى دخول المستشفى، ولا يبدو أن له أي آثار جانبية كبيرة".

ومع ذلك، حذرت الدراسة من "الاستخدام غير المناسب وغير الحكيم في كثير من الأفراد دون تقييم المخاطر".

توصي الدراسة باستخدام مولنوبيرافير في البالغين فوق 18 عامًا، وفي النساء غير الحوامل.

يجب على الإناث ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسيلة موثوقة لمنع الحمل خلال فترة العلاج بأكملها ولمدة 4 أيام بعد آخر جرعة من مولنوبيرافير.

أيضًا، يجب على الذكور الذين لديهم إمكانات إنجابية استخدام وسيلة موثوقة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 3 أشهر على الأقل بعد آخر جرعة من مولنوبيرافير.

"من الأدلة المتاحة، يبدو أن عقار مولنوبيرافير دواء مفيد بشكل معقول في تقليل الوفيات والاستشفاء في المرضى البالغين المصابين بـ Covid-19 المعرضين لخطر كبير، بتكلفة أقل نسبيًا، يمكن أن يكون عقارًا مفيدًا للبالغين غير المحصنين من غير الحوامل والمصابين بـ Covid-19 المعرضين لخطر متزايد من الخطورة بما في ذلك دخول المستشفى".

تم تطوير Molnupiravir من قبل شركة الأدوية Merck ومقرها الولايات المتحدة، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ضد كورونا.

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