كارداشيان بمعطف أنيق مع ممثل كوميدي.. وطليقها: أنا اللي شاريه.. وهذا سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نشرت النجمة كيم كارداشيان مجموعة صور جديدة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، رفقة الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون أثناء تناول العشاء في إحدى مطاعم نيويورك.

وأطلت بمعطف فرو باللون الفضي، ونسقت أسفله فستانا باللون الفضي الفاتح.

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي ونظارة شمس باللون الأسود.

والفستان من Balenciaga ويبلغ سعره 23000 دولار أمريكي أي ما يعادل 361.831 جنيها مصريا.

وتسببت هذه الإطلالة في إثارة الخلافات مع زوجها السابق مغني الراب كاني ويست، وشارك صورة لها بهذا المعطف وقال إنه قام بشراء هذا المعطف لها قبل أن تلتقي بـ بيت ديفيدسون.

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