حليمة بولند تثير الجدل بلوك جديد.. ومتابعون: افتكرناها هيفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مجموعة صور جديدة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأطلت بفستان باللون الأحمر بقصة الأوف شولدر ومزينا بالريش من أعلى وبالتطريزات بالكامل.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، وركزت على رسمة عيونها،وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ولاحظ الجمهور تغيرا ملحوظا في ملامحها، ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات قالت غادة عساف: " قبل كدا كانت أحلى"، وليلى نور الدايم: "خسارة كانت جميلة"، وأمل الحياة: " كانت جميلة"، وآلاء إسماعيل: "جميلة افتكرتها هيفاء".

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا