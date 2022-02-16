شيرين تثير الجدل بسبب شعرها.. وطبيبة توضح سر نموه سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب الجدل مؤخرا بعد ظهورها خلال افتتاح برنامج "الدوم" للمواهب المصرية، المذاع على القناة الفضائية on.

وتألقت بلوك جديد، مرتدية فستان ميدي باللون الأسود بأكمام طويلة مزين بالفصوص للامعه.

واعتمدت شيرين عبدالوهاب مؤخرا المكياج النيود الناعم ورسمه العيون السموكي بالألوان الترابية التي تناسب البشرة الحنطية، أما في ستايل الملابس فتعتمد الميتاليك والأقمشة المزينة بالفصوص للامعه.

وعلق متابعوها على قصة شعرها متعجبين من سرعة نمو الشعر ومتسائلين عن المنتجات التي تستخدمها للشعر.

وفي الإطار نستعرض لكم سر نمو شعر شيرين عبد الوهاب سريعا، وفق ما كشفت الدكتورة دينا محفوظ أخصائية التجميل والعناية بالبشرة والشعر في تصريح لـ "الخليج 365".

1. الجينات، إذ تتميز جيناتها بسرعة معدل نمو شعرها.

2. التغذية الصحيحة وتناول أطعمة صحية.

3. تناول فيتامينات الشعر مثل برايورين إن أو بانتوجار مرتين في اليوم، ذلك يساهم في نمو الشعر بسرعة.

4. وضع سبراي الشعر مثل لوجيباكت أو فايتو أو كامينوموتو مرة كل يوم.

أوضحت الدكتورة أن القيام والالتزام بالخطوات التي تم ذكرها سابقا يساعد على نمو الشعر سريعا.

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