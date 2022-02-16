اكتشاف طفرة جديدة في "أوميكرون الخفي": ينتشر بسرعة شديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ما إن بدأنا نتنفس الصعداء بعد ظهور لقاحات ضد وباء كورونا، فإن ظهور المتغير الجديد لـ أوميكرون فرض تحديات جديدة، بل تم العثور مؤخرًا على متغير فرعي منه وهو "أوميكرون الخفي"، ووفقًا لآخر تحديث قدمته منظمة الصحة العالمية، فمن المحتمل أن ينتشر على مستوى العالم.

وأعلن علماء من الدنمارك، أن طفرة جديدة حصلت في خط الفيروس التاجي المستجد BA.2 الذي أطلق عليه "أوميكرون الخفي"، تنتشر بسرعة في الدنمارك.

ويشير العلماء، إلى أن التغير حصل في البروتين المسؤول عن حركة الفيروس في خلايا الإنسان، ما قد يزيد من سرعة انتقال الفيروس من شخص إلى آخر. وتكمن خصوصية هذه الطفرة الجديدة (H78Y) في البروتين ORF3a ، الذي يسبب استجابات التهابية في الخلايا، وفقا لـ"روسيا اليوم".

ويشير الباحث ميخائيل بولكوف، من جامعة الأورال الفدرالية في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن بروتين ORF3a يساعد على انتقال الفيروس داخل وخارج الخلية.

ويقول، "يؤثر هذا البروتين في عملية الالتهام الذاتي في الخلية (القدرة على تفكيك البروتينات مرة أخرى إلى الأحماض الأمينية) وهناك فقاعات - حاويات كيميائية يتم فيها تدمير البروتينات غير الضرورية. وتخدع الفيروسات الإنزيمات الموجودة في هذه الحاويات لتصبح وسيلة لتنقلها داخل الخلية".