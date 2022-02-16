هل للشوكولاتة تأثير على الحياة الزوجية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كثيرون يعشقون طعم السوكولاتة بأنواعها المختلفة، وعادة ما يتردد أنها لها تأثير على الحياة الزوجية والرغبة الجنسية، فما صحة ذلك.

نفت بولينا كوروليفا، اختصاصية الغدد الصماء والتغذية في شبكة عيادات "أطلس"، ما يتردد بأن للشوكولاتة تأثير على الرغبة الجنسية.

وقالت: لا تؤكد الدراسات أن الشوكولاتة مثيرة للشهوة الجنسية، كما أن ثمار الكاكاو تحتوي على مواد يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة والوظيفة الجنسية، بحسب ما ذكر "سبوتنيك".

على سبيل المثال، مركبات الفلافونويد لها تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ووقائية للأعصاب، فضلاً عن تحسين التركيز والذاكرة، ويمكن أن يكون للميثيكسانثين والأمينات الحيوية والأحماض الدهنية الشبيهة بالقنب تأثير نفساني على الجسم.

في وقت سابق، كشف ليوبوف بيرليانسكايا، الخبير الروسي في تركيبات العطور ومدير العلامة التجارية لمستحضرات التجميل "Brocard"، عن المكون السري للعطور مع الفيرومونات المصممة لتعزيز الرغبة الجنسية.