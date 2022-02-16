الامارات | الكويت.. الحبس 5 سنوات لمدير زوّر شهادته الجامعية ليصبح "مهندساً"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الحبس 5 سنوات لمدير زوّر شهادته الجامعية ليصبح "مهندساً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس "مهندس مزيف" شغل منصب مساعد مدير في إحدى الجهات الحكومية، لمدة 5 سنوات وتغريمه 320 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة، قد اسندت للمتهم أنه زور شهادة جامعية، وقلد أختاماً حكومية وتولى منصب مدير بالتكليف واستفاد من رواتب ومكافآت لمدة 4 سنوات.

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