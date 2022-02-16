لايف ستايل

الامارات | الكويت.. الحبس 5 سنوات لمدير زوّر شهادته الجامعية ليصبح "مهندساً"

0 نشر
متابعات - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الحبس 5 سنوات لمدير زوّر شهادته الجامعية ليصبح "مهندساً" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس "مهندس مزيف" شغل منصب مساعد مدير في إحدى الجهات الحكومية، لمدة 5 سنوات وتغريمه 320 ألف دينار.

وكانت النيابة العامة، قد اسندت للمتهم أنه زور شهادة جامعية، وقلد أختاماً حكومية وتولى منصب مدير بالتكليف واستفاد من رواتب ومكافآت لمدة 4 سنوات.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا