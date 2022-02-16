أعراض عدوى المهبل البكتيرية.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت بوابة "الاستعلامات الصحية" الألمانية إن عدوى المهبل البكتيرية هي عدوى تحدث بسبب اختلال التوازن البكتيري في المهبل؛ حيث تقل أعداد بكتيريا حمض اللاكتيك، في حين تتزايد أعداد بكتيريا جاردنريلا.

وأوضحت البوابة أن أعراض الإصابة بعدوى المهبل البكتيرية تتمثل في إفرازات مهبلية رمادية أو بيضاء وانبعاث رائحة كريهة من المهبل (كرائحة السمك) والحكة المهبلية والشعور بحرقان وألم أثناء التبول أو الجماع.

ويتعين على المرأة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدوى المهبل البكتيرية والمتمثلة في التهابات المهبل وعدوى المبايض والرحم.

ويسري ذلك على الحامل بصفة خاصة؛ حيث تعزز عدوى المهبل البكتيرية من فرص حدوث ولادة مبكرة أو ترفع خطر حدوث إجهاض.

وأشارت بوابة "الاستعلامات الصحية" إلى أنه يتم علاج عدوى المهبل البكتيرية بواسطة المضادات الحيوية في صورة أقراص أو أقماع أو كريمات.