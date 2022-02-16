سيروم فروة الرأس.. ينبوع جمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن سيروم فروة الرأس “Scalp Serum” يعد بمثابة ينبوع صحة وجمال الشعر؛ حيث إنه يمد فروة الرأس بالعناصر المغذية، التي تساعد على نمو الشعر وتقوية بنيته وحمايته من التقصف والتساقط والمؤثرات البيئية الضارة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن سيروم فروة الرأس يعمل على ترطيب فروة الرأس الجافة، ومن ثم يحد من الحكة، كما أنه يسهم في تخليص المسام من بقايا مستحضرات التصفيف ويحد من تهيج فروة الرأس الناجم عن استعمال الصبغات.

وأشارت “Elle” إلى أن المواد الفعالة في سيروم فروة الرأس تختلف باختلاف غرض الاستخدام؛ فلترطيب فروة الرأس يتم استعمال السيروم المحتوي على حمض الهيالورونيك، بينما يمكن مواجهة الحكة والاحمرار والقشرة بواسطة خلاصة الكاميليا اليابانية أو اللافندر أو الطحالب البنية والخضراء.

ويعمل بروفيتامين B5 على زيادة متانة وصلابة الشعر، ومن ثم حمايته من التقصف، في حين تعمل خلاصة براعم عباد الشمس وخلاصة نبات التارا على حماية الشعر وفروة الرأس من الحرارة والجزيئات الملوثة وإجهاد الأشعة فوق البنفسجية. أما البانثينول فيعمل على تقوية بنية الشعر وتبطين الشعر وترطيبه.

وأشارت “Elle” إلى ضرورة استعمال سيروم الشعر يوميا لمدة شهر كامل تقريبا لتحقيق نتائج ملموسة.