الامارات | السعودية تحبط تهريب كمية هائلة من مخدر«أمفيتامين»

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحبط تهريب كمية هائلة من مخدر«أمفيتامين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت قوات الأمن في السعودية يوم أمس، من إحباط تهريب كمية هائلة من أقراص «أمفيتامين» المخدر بالمنطقة الشرقية.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني لصحيفة «عكاظ» السعودية، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب 75790 قرص أمفيتامين مخدرا.

وأضاف أنه تم ضبط كمية أخرى تعرضت للمياه، مشيرا إلى أنها تزن 10 كيلوغرامات.

وأفاد العقيد مسفر القريني بأنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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