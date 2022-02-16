الامارات | العامري يسير على القمر «افتراضياً»

شكرا لقرائتكم خبر عن العامري يسير على القمر «افتراضياً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتم رائد محاكاة الفضاء صالح العامري، تجربة محاكاة لمهمات سير على سطح القمر، ضمن برنامج البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة «سيريوس 21».

تمت المحاكاة عبر الاستعانة بأجهزة الواقع الافتراضي، والبدلات الذكية المزوّدة بأدوات الاستشعار الفسيولوجي وبدلات السير في الفضاء.

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