الامارات | «مسار صوتي» يساعد فاقدي البصر على تمييز العصافير

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسار صوتي» يساعد فاقدي البصر على تمييز العصافير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح خوان غابرييل سوتو، وهو رجل أعمى منذ أن كان في الثالثة من عمره، قادراً على التعرف إلى طيور تعيش في الغابات الكثيفة جنوب غرب كولومبيا، بفضل دليل صوتي يعلّمه تمييز أصوات هذه الحيوانات.

ويسير خوان (39 عاماً) برفقة ستة رجال عميان يحملون العصي، على مسار ممتد على 400 متر في ريف قريب من مدينة كالي (جنوب غرب). ويعلّمهم دليل صوتي كيفية تمييز أصوات الطيور التي يسمعونها في طريقهم.

ويقول خوان غابرييل، الذي فقد بصره من جراء ضربة على رأسه تعرّض لها في طفولته: «إنّها طريقة لرؤية الطيور بآذاننا لنشعر بها».

ويضيف أثناء قيامه للمرة الثالثة بالنزهة الإرشادية: «نتعلّم تدريجياً لأنّ هنالك أنواعاً وأصواتاً مختلفة».

ولم يتمكّن في الجولة الأولى من التعرّف إلى أي طير، لكنّه تعلّم بمرور الوقت أن يميّز أصوات طيور الطنان، وديك الخلنج، والتناجر، والباشق الأوراسي.

ويلفت ستيفن سانتاندير (29 عاماً)، وهو شاب فقد نظره كذلك، إلى وجود «طيور تنتج خمسة إلى ثمانية أصوات»، معتبراً أنّ تعلّم كيفية التعرف إلى الطيور مهمّة ليست سهلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news