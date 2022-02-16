الامارات | فرنسا تعفي مزوّري «التطعيم» من العقوبة بشرط

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعفي مزوّري «التطعيم» من العقوبة بشرط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت السلطات الفرنسية عدم معاقبة الأشخاص الذين يتم ضبطهم وبحوزتهم شهادات زائفة تفيد بحصولهم على اللقاح المضاد لمرض «كوفيد-19»، في حال قرروا في النهاية الحصول على اللقاح، بحسب ما ورد في تعليمات جديدة صدرت للسلطات الصحية. وتم توفير إجراء لمراكز التطعيمات، لحذف الشهادات الزائفة من السجل الوطني، كما لن يتعين إبلاغ الشرطة بعمليات التزوير في ما بعد.

وقالت الحكومة الفرنسية أخيراً، إن عدد شهادات التطعيم الزائفة في البلاد يقدر بنحو 200 ألف. وفي مرات عدة، تم ضبط مجرمين وهم يخترقون بيانات الموظفين المسؤولين عن التطعيمات، بغرض عمل آلاف الوثائق المزورة.

وبحسب أحدث الإحصاءات، حصل 78.9% من سكان فرنسا على اللقاح كاملاً، كما حصل 55.2% على جرعة معزّزة.

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