علامة تكشف إذا كنت تعاني من نقص فيتامين د أم لا.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويشارك في العديد من العمليات البيولوجية وتتضمن وظيفته الأساسية امتصاص الكالسيوم وحماية العظام والعضلات وصحة القلب.

وعلى الرغم من أن فيتامين (د) هو عنصر غذائي أساسي يعاني الكثير من الأشخاص من نقصه.

ويعد أكبر مصدر لفيتامين د هو ضوء الشمس وعندما تتعرض بشرتنا لأشعة الشمس يتحول الكوليسترول الموجود في أجسامنا إلى فيتامين د وينتقل إلى أجزاء مختلفة من الجسم لأداء وظائف مختلفة، ويؤدي انخفاض مستوى هذا الفيتامين إلى العديد من المشكلات الصحية.

وهناك طريقة واحدة تساعدك على اكتشاف ما إذا كنت تعاني من نقص فيتامين (د) أم لا، نستعرضها لكم وفقا لموقع "timesofindia".

علامات نقص فيتامين د مرتبطة بفقدان حاسة الشم والتذوق:

أولئك الذين لا يحصلون على كمية كافية من فيتامين د أو يعانون من نقص فيتامين د يفقدون حاسة الشم والذوق مع تقدم العمر ولا يتعرفون على هذه العلامة مبكرًا لأنهم يتقدمون ببطء ويضعفون مع تقدم العمر.

وفي دراسة نشرت عام 2020 في مجلة Nutrients ، تمكن الباحثون من إثبات الصلة بين نقص فيتامين (د) وفقدان حاسة الشم والتذوق.

ماذا تقترح الدراسة؟

كشف الباحثون أنه بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم كمية كافية من فيتامين (د) في اليوم، فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) هم أكثر عرضة بنسبة 39 في المائة للمعاناة من ضعف حاسة التذوق والشم في وقت لاحق من الحياة، وبناءً على النتائج، خلص الباحثون إلى أن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في حاسة الشم والضعف المرتبط بالعمر.

كم من الوقت تحتاج إلى البقاء في الشمس للحصول على كمية كافية من فيتامين د؟

نظرًا لأن ضوء الشمس هو أكبر مصدر لفيتامين د، يمكنك بسهولة الحصول على كمية كافية من هذه المغذيات عن طريق قضاء بعض الوقت يوميًا في الشمس، ويختلف مقدار الوقت الذي تحتاجه للجلوس في الشمس من موسم لآخر بسبب شدة ضوء الشمس، ولكن يكفي قضاء 10 إلى 20 دقيقة في الشمس في الربيع والصيف، ولكن في الشتاء يحتاج الشخص إلى قضاء ساعتين على الأقل.

مصادر أخرى لفيتامين د؟

ضوء الشمس هو في الواقع أفضل مصدر لفيتامين د، وهو متوفر بكثرة، ولكن إذا كنت ترغب في زيادة تناولك لهذه المغذيات، يمكنك أيضًا تناول أطعمة مثل:

السبانخ.

الكرنب.

البامية.

فول الصويا.

الفصولياء البيضاء.

الأسماك مثل السردين والسلمون.