الامارات | خلال 10 ايام.. وفاة 3 أشخاص من أسرة سعودية بسبب اهمال طبي.. والطبيب يغادر المملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 10 ايام.. وفاة 3 أشخاص من أسرة سعودية بسبب اهمال طبي.. والطبيب يغادر المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كارثة انسانية حلت على اسرة سعودية بعد ان توفي 3 أشخاص من أفرادها، في أقل من عشرة أيام وهم شقيقتان وخالهما، في أحد مستشفيات القويعية، بسبب إهمال طبيب مقيم، استطاع مغادرة المملكة، .

وقال فالح القحطاني زوج المتـوفاة "منيرة"، خلال لقائه ببرنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، إن زوجته دخلت المستشفى مرافقةً مع شقيقتها "شيخة" التي كانت تعاني من فيروس كورونا، ونقلت إليها العدوى بالفيروس لاحقاً، مبيناً أنه طلب من إدارة المستشفى إخراجها لكن دون جدوى، وفقا لموقع أخبار 24.

وأضاف أنه طلب من المستشفى عمل أشعة لمعرفة سبب الوفـاة، بعدما لاحظ أن وفـاتها غير طبيعية، مشيراً إلى أن إدارة المستشفى اعترفت بخطاب رسمي أن لديهم أشعة أُخذت للمتـوفـاة وبعد ذلك أنكروها.

وتابع بأن خال زوجته كان في العناية المركزة وتـوفي لاحقاً نتيجة إبرة مخدرة، موضحاً أنه رفع قضية ضد الطبيب المتسبب في الواقعة، ورغم ذلك تمكن مغادرة المملكة، لافتاً إلى أن الواقعة مضى عليها 6 أشهر وإلى الآن لم يصدر أي جديد.

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