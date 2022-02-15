حافظ على شبابك.. تناول هذه المشروبات حتى لا يشيخ جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

نتمنى جميعاً ألا نكبر في العمر أبداً وألا نمرض، وهذا عكس الطبيعية، ولكن هناك بعض المشروبات التي تساعدك على ذلك إذا تم الاستمرار عليها، عن طريق توفير العديد من الفوائد للقلب، والحالة المزاجية وإنتاج الجسم للأنسولين، والهضم.

ونعرضها لكم في السطور التالية نقلاً عن موقع "timesofindia".

-ماء الزبيب

انقع الزبيب في الماء طوال الليل، ثم تناوله في بداية اليوم إذا كنت تعاني من الإمساك، الزبيب غني بالألياف، وشراب الزبيب ملين رائع.

-الليمون والعسل الدافئ

ينشط الليمون والعسل الجهاز الهضمي، ويساعد على فقدان الوزن الزائد، ويقوّي جهاز المناعة.

-أوراق الكاري

يحافظ أكل أوراق الكاري على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة، وقد كشفت دراسة نشرتها مجلة التغذية النباتية عن أن أكل أوراق الكاري يخفض مستوى السكر في الدم عن طريق التأثير على إنتاج الأنسولين.

-ماء الكمون

للسيطرة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يُنصح بتناول ماء بذور الكمّون في الصباح على الريق. الكمّون غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على معدل جيد لضربات القلب.

-التمر

تناول حبة تمر واحدة على الريق للتغلب على فقر الدم. التمر غني بالحديد ويحافظ على مستوى الهيموغلوبين في الدم.

-عصير الصبار

اخلط ملعقتين من عصير الصبّار مع ملعقة من الكمّون في كوب ماء دافئ وتناوله على الريق لفقدان الوزن.

-الليمون والثوم

اعصر 3 فصوص من الثوم في كوب من عصير الليمون وتناول العصير على معدة فارغة لمحاربة السمنة، ومنع تراكم الدهون في الجسم وتحسين الدورة الدموية.

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