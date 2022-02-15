منها البطاطا.. أطعمة شتوية تساعدك على الشعور بالدفء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

في فصل الشتاء، يحتاج الإنسان إلى اتباع الكثير من الوسائل لتدفئة جسمه، وحمايته من البرد، وهناك بعض الطرق البسيطة للحفاظ على دفء نفسك في فصل الشتاء وهي تناول الأطعمة المنتجة للحرارة.

لذلك إليك أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها في الطقس البارد للشعور بالدفء، وفقا لموقعي"healthline"و "timesofindia".

- البطاطا

تحتوي على نسبة عالية من فيتاميني "أ" و"ج" والبوتاسيوم، وتساعد الألياف والمواد المغذية الأخرى الموجودة في البطاطا إلى الشعور بالدفء.

-القرع

وسيلة مغذية للإحماء في يوم بارد، بالإضافة إلى أنه طعام مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الرئيسية، وتوفر المستويات العالية من فيتامين ج والبوتاسيوم دفعة لجهاز المناعة، وتساعد الألياف الغذائية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

-الموز

يحتوي على الكثير من فيتامين "ب" والمغنيسيوم، اللذين يساعدان الغدتين الدرقية والكظرية في تنظيم درجة حرارة الجسم بالشكل الصحيح.

-زبدة الفول السوداني

يمنح هذا الغذاء الجسم الطاقة التي تبعث على الدفء السريع، كما يمد الجسم بالحديد والفيتامينات والألياف ولكن يجب عدم الإكثار من الفول السوداني لأنه يسبب زيادة الوزن.

-شوربة العدس

تحتوي على عدة أحماض أمينية تزيد من مناعة الجسم، وتقيه من الإصابة بعدة أمراض وخصوصا مع انخفاض درجة حرارة الجو.

-السبانخ

يفضل تناول السبانخ خلال فصل الشتاء لأنها تزيد من عملية الهضم إلى حد كبير وتنتج حرارة الجسم، مما تشعرك بالدفء.

-البصل والثوم

يمنحان الجسم التدفئة، ويعملان على علاج الزكام، ويقللان من مستويات الكوليسترول، ويقضيان على الخلايا السرطانية.

-المكسرات

المكسرات من أكثر الأطعمة التي تمنح الجسم الدفء اللازم، لأنها تزيد من درجة حرارتها، كما أنها تقي من الإصابة بفقر الدم وأمراض القلب.

-الحلبة

تعتبر الحلبة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنها مفيدة لقلبك وتخفض مستويات السكر في الدم، وتبقيك دافئًا خلال الأيام الباردة.

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