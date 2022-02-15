علامة تدل على الإصابة بأوميكرون الشديد.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فيروس كورونا لديه عدد من العلامات، وعلى الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر، أما حاليًا مع متغير أوميكرون هناك العديد من العلامات التي يمكن للناس البحث عنها، فيبدو أيضًا أنه يمكن التقاط متغير أوميكرون حتى لو كان لديك سابقًا سلالة مختلفة من كورونا.

ويعتقد الأطباء أنه ليس من الواضح دائماً الدور الذي يلعبه أوميكرون داخل جسم الإنسان، لكن هناك تفسيرا بيولوجيا لتطور شدة الإصابة بالفيروس للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية، كما يمكن أن يساعد التعرف على الأعراض والعزل الذاتي إذا اكتشفتها في وقف انتشار المتغير.

ووفقا لموقع صحيفة express البريطانية، هناك علامة تدل على الإصابة بأوميكرون الشديد، قد يعاني منها مرضى الجهاز التنفسي، وهي ضيق التنفس أثناء المرحلة الحادة من المرض.

كما أن التعب شائع جدًا بعد الإصابة بعدوى فيروسية، مثل كوفيد، وعادة ما يستقر بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الأشخاص المصابين بـ COVID-19 أبلغوا عن "مجموعة كبيرة من الأعراض، قد تتراوح هذه من الأعراض الخفيفة إلى المرض الشديد، وقد يتطلب البعض عناية طبية".

ومن العلامات الشديدة أيضا لأوميكرون، ضيق أو صعوبة التنفس، والتعب، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع أو التهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف والغثيان أو القيء.

الخطوات الوقائية الواجب اتخاذها

يعد ارتداء الكمامة حاليًا أفضل طريقة للحماية من متغير أوميكرون نظرًا لارتفاع معدل انتقاله، قد يظل كل من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأولئك الذين أصيبوا بـ كوفيد في السابق عرضة للإصابة.

يجب عليك عزل نفسك "على الفور" وإجراء اختبار PCR إذا كان لديك أي من الأعراض التالية لـ COVID-19 حتى لو كانت خفيفة، من المحتمل أن يكون لديك بعض المناعة ضد الفيروس ولكن ليس من الواضح كم من الوقت تستمر، كما أن التطعيم بجرعة معززة مهم، وثبت أنها توفر حماية كبيرة من متغير أوميكرون بين كبار السن.

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