الامارات | الكويت.. مقيم عربي يرمي نفسه من سطح بناية هربا من توقيفه

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. مقيم عربي يرمي نفسه من سطح بناية هربا من توقيفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «الراي» الكويتية ملابسات انتحار شاب عراقي كان مطلوبا في عدد من القضايا، وأقدم على رمي نفسه من سطح مبنى في منطقة السالمية.

ونقلت الصحيفة عن «مصدر أمني مطلع» أن المنتحر عراقي الجنسية، وأنه مطلوب في 11 قضية، وصدرت بحقه 6 أوامر ضبط وإحضار.

وأوضح المصدر الامني أنه وأثناء توجه رجال الأمن لضبطه، قام بدهس «وكيل أول» ضابط من التنفيذ الجنائي، ثم هرب إلى إحدى البنايات في منطقة السالمية، وألقى بنفسه وانتحر من فوق البناية، وتم العثور على جثته.

وأشار المصدر إلى أن الطب الشرعي تسلم الجثمان بعد إبلاغ وكيل النيابة الذي أمر بتسجيل قضية.

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