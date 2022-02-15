الامارات | تنفيذ القصاص في مقيم بجازان.. والكشف عن جريمته وجنسيته

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ القصاص في مقيم بجازان.. والكشف عن جريمته وجنسيته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان.

وقالت الوزارة في بيان، أن حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية - أقدم على قتل حسين بن جابر بن سالم المالكي - سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدي إلى وفاته.

وأضافت "بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص ، وأيد الحكم من مرجعه ، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني ، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا ، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا ، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور."

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حسن عبدالعزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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