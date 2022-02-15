كورونا اليوم: أطعمة تزيد فعالية اللقاحات.. وتوصية بالحصول على جرعة رابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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أطعمة تزيد فعالية اللقاحات

مع انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا، يقترح الأطباء والخبراء إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د"، مثل البيض والأسماك والحليب والمكسرات لتحسين فعالية لقاح كوفيد.

وتؤكد الدراسات على أهمية إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى النظام الغذائي اليومي، حيث لوحظ أن نقص هذا الفيتامين الأساسي لا يمكن أن يقلل من فعالية التطعيم فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص الإصابة بفيروس كوفيد.. إليك ما يوصي به الخبراء ولماذا؟، وفقا لموقع timesofindia.

دولة توصي بجرعة رابعة من لقاح كورونا

في خطوة تستهدف المسنين فوق الثمانين عاما والمقيمين في دور التمريض والأشخاص الذين يخضعون لرعاية طبية منزلية، أوصت السلطات في السويد بإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح أندرس تيجنيل، عالم الأوبئة الأبرز في هذه الدولة الإسكندنافية، في بيان صادر عن وكالة الصحة العامة السويدية، أن الجرعة الرابعة "تعزز الحماية" ضد حدوث إصابة شديدة، وفقا لسكاي نيوز.

دواء يحارب كورونا "طويل الأمد"

خلصت دراسة علمية جديدة إلى أن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر المساعدة للملايين من مصابي فيروس كورونا الطويل الأمد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن التداعيات الطويلة الأمد المترتبة على الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا تشمل ضباب الدماغ وآلام المفاصل ويمكن أن تستمر لأشهر، لكن مضادات الهيستامين يمكن أن توفر بعضا من الراحة لمصابي كورونا، وأظهرت دراسة أن سيدتين في منتصف العمر أصبحتا بالصدفة تتمعان بصحة جيدة بعدما تناولتا جرعة من هذا الدواء، وفقا لسكاي نيوز.

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