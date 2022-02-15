بعد تصدرها التريند.. أبرز تصريحات رضوى الشربيني المثيرة لجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

عادة ما تثير الإعلامية رضوى الشربيني الجدل، وذلك بسبب تصريحاتها الجريئة، والتي آخرها الفوائد التي تحصل عليها الفتاة غير المرتبطة في عيد الحب.

وهاجمها محمود المهدي زوج الممثلة منة عرفة، بسبب تصريحاتها، إذ نشر صورة من تصريحاتها عبر خاصية الاستوريز على "إنستجرام" معلقاً "للأسف علشان فشلت في حياتها عايزة الكل زيها".

وتصدرت رضوى الشربيني التريند ومؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحها الأخير وهجوم محمود المهدي.

وفي هذا التقرير نعرض أجرأ تصريحات الإعلامية رضوى الشربيني التي تسبب لها في مشاكل.

- الوحدة في عيد الحب

نصحت رضوى الشربيني في برنامجها الفتيات، الفوائد التي تحصل عليها الفتاة غير المرتبطة بالقول: "مفيش نكد.. صاحبة قرارك.. مفيش مقارنات.. مفيش ضغط نفسي.. أكثر وقت بتحبي نفسك فيه.. بيكون عندك طموح وأهداف.. أكثر وقت بتحبي فيه أهلك وأصحابك.. أكثر وقت تقدري تعملي فيه فلوس".

وتسبب هذا التصريح في العديد من الانتقادات لها، وأزمتها الأخيرة مع محمود المهدي زوج الممثلة منة عرفة.

- أزمة الحجاب

تسبب هذه الحلقة في أزمة كبيرة لرضوى الشربيني بعد تقديمها لحلقة في برنامجها "هي وبس" وكانت توجه فيه نصيحة ورسالة لكل من تريد أن تخلع الحجاب قائلة: "أوعى تقلعي الحجاب أنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة"، وأضافت قائلة: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوي من إيمانها وقوتها، وأنتي أحسن عند ربنا".

وتسبب هذا التصريح في الكثير من المشاكل والانتقادات لها، حيث اعتبروا أنه بمثابة تشجيع للتحرش بالفتاة غير المحجبة وأنه ستسبب في زيادة العنف ضد المرأة.

وتقدم الكثير من الفتيات غير المحجبات بشكاوى للمطالبة بالتحقيق مع رضوى الشربيني، فيما قدمت ضدهن من إساءة، وتحولت إلى تحقيق.

-الطلاق

دائما ما تشجع رضوى الشربيني الفتيات ألا تقبل بحياة زوجية غير سعيدة، وقامت بحكاية تجربتها الشخصية مع الطلاق، وما تعرضت له، أثناء تعليقها على شكاوى بعض السيدات أو تجاربهن، لينقسم الكثيرون بين أنها تدعم الفتيات في أي موقف صعب يمرون به بعد الطلاق، وما بين أنها تشجعهم على الطلاق والانفصال، وتهدم البيوت.

- ملابس الأطفال

وفي إحدى حلقاتها استضافت رضوى الشربيني، مصممة أزياء ملابس أطفال، وعرضت هذه المصممة العديد من ملابس البنات في سن العشر سنوات.

وتسببت هذه الحلقة في إثارة الجدل بسبب تعليق من الشربيني على هذه الملابس، حيث رفضت رضوى فكرة أن تكون الملابس عارية، حتى لا تعتاد الفتيات عندما تكبر على هذا الأمر، ما جعل البعض ينتقدها، رافضين تأييد حرية ملابس الأطفال، وأنها بهذه الطريقة تهاجم براءتهم، بينما اتفق معها بعض الناس في الرأي.

-البلوك

وكان تصريح البلوك من أشهر الفيديوهات التي لا تنسى لها حتى الأن، حيث انتشر هذا الفيديو لها وهي تنصح متصلة، في مشكلتها مع خطيبها، بأن تقوم بعمل بلوك له لأنه يتسبب لها في الكثير من المشاكل، وأن تقطع كل وسائل الاتصال معه، حتى لا يكلمها مرة أخرى.

وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع وسريع، وقام رواد التواصل الاجتماعي بعمل العديد من الكوميكس والهاشتجات عليه.

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