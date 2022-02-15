لتحسين فاعلية اللقاحات ضد كورونا.. تناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار متغير أوميكرون لفيروس كورونا، يقترح الأطباء والخبراء إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د"، مثل البيض والأسماك والحليب والمكسرات لتحسين فعالية لقاح كوفيد.

وتؤكد الدراسات على أهمية إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى النظام الغذائي اليومي، حيث لوحظ أن نقص هذا الفيتامين الأساسي لا يمكن أن يقلل من فعالية التطعيم فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص الإصابة بفيروس كوفيد.. إليك ما يوصي به الخبراء ولماذا؟، وفقا لموقع timesofindia.

ماذا يقترح الخبراء؟

يقول الدكتور أميتاف بانيرجي، الأستاذ ورئيس الطب المجتمعي في كلية دي واي باتيل الطبية بالهند، إن الجسم يحتاج إلى كميات كافية من فيتامين د للحفاظ على جهاز المناعة ضد كوفيد-19 ودعمه.

ويضيف: "أظهرت الدراسات كيف يمكن لنقص فيتامين د أن يقلل من فعالية اللقاح ويزيد أيضًا من شدة عدوى كوفيد لدى الأفراد".

هل يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين (د) أن تمنع شدة عدوى فيروس كورونا؟

وتابع: "الوقاية من الأمراض لا تكون من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة أو النظام الغذائي والتمارين الرياضية، ولكن الخروج في الهواء الطلق للحصول على الجرعة الإلزامية من فيتامين (د) يعد أيضًا عنصرًا مهمًا لنمط حياة صحي".

"لقد وجدنا أن الشباب هم أكثر عرضة بنسبة 4 مرات للإصابة بنقص فيتامين (د) مقارنةً بكبار السن بسبب التغيرات الثقافية والاجتماعية التي حدثت في العقود القليلة الماضية، يرتبط نقص فيتامين (د) ارتباطًا مباشرًا بتعرض الجلد للشمس"، أضاف الدكتور بانيرجي.

وقال الدكتور سوجيت كومار سينج، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الهند (NCDC) ، مؤخرًا إن حوالي 64 في المائة من الوفيات في دلهي ناتجة عن مجموعة غير محصنة مع مجموعة كبيرة من الأمراض المصاحبة.

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