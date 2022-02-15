إطلالات النجمات في الفلانتين: رانيا يوسف جريئة وليلى علوي تصدرت التريند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

احتفت نجمات الفن بإطلالات مختلفة خلال عيد الحب، وحرصن على مشاركة متابعيهم عبر صفحاتهن بموقع تبادل الصور "إنستجرام" بإطلالتهن في هذه المناسبة.

وكان لكل منهن طريقتها الخاصة في الاحتفال، ما بين الجراءة ولمسات الوفاء، ورصد "الخليج 365" بعض إطلالات نجمات الفن خلال احتفالهن بالفلانتين.

- هيفاء وهبي

تألقت النجمة هيفاء وهبي أمس وهي تحتفل بعيد الحب، وخطفت قلوب متابعيها بإطلالة ساحرة كالعادة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر، بقصة الكرانيش من عند الكتف، وبه فتحة ساق جريئة، ومزود بحزام من عند الخصر، ونسقت معه حذاء بكعب عال باللون البينك الفاتح، وحلق كبير.

واعتمدت مكياجاً قوياً، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، وعلقت قائلة لجمهورها " happy valentine Day".

خطفت الفنانة رانيا يوسف أنظار متابعيها بصور جديدة نشرتها على حسابتها الشخصية احتفالاً بالفلانتين، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، به فتحة حرف الـv من عند الصدر، وبه فتحة ساق جريئة، وبقصة البليسة من الأسفل.

ونسقت معه حذاء باللون البيج، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

-ليلى علوي

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث "جوجل"، ذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم حب البنات، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما.

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية نفس الفستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

واعتمدت مكياج قوي، ولكن مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيراً عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- ميرفت أمين

احتفلت النجمة ميرفت أمين بالفلانتين بطريقتها الخاصة، بلمسة وفاء حيث ظهرت وهي ترتدي قلادة عليها صورة صديقتها النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وكانت مرتدية بلوفر باللون البيج الغامق، ومعه كارديجان طويل باللون الأسود، ونسقت معهم نظارة شمسية سوداء.

- نسرين طافش

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش في جلسة تصوير جديدة وهي تحتفل بعيد الحب وعيد ميلادها في نفس ذات الوقت، وأطلت مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، مصنوع من قماش الدانتيل، وشفاف من عند الصدر.

واعتمدت مكياج قوي، واختارت أن تكون تسريحة شعرها مرفوعاً لأعلى.

لمتابعة إطلالات النجمات وأحدث صيحات الموضة والأزياء.. اضغط هنا