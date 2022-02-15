"أداة قوية" نستخدمها في المنزل لمنع ارتفاع ضغط الدم.. ما هي؟..

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

يُعد فرط ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، حالة شائعة يمكن علاجها بسهولة من خلال عدد من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة.

يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لارتفاع ضغط الدم تتراوح بين تلك التي يمكن للفرد التحكم فيها وتلك التي لا يستطيع السيطرة عليها، الآن، لدى العلماء سبب آخر لإضافته إلى القائمة.

تحمل هذه الحالة عددًا من المخاطر إذا استمرت لفترة طويلة من الزمن بسبب الإجهاد الإضافي الذي تسببه للقلب والأوعية الدموية وأعضاء الجسم الأخرى، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم المستمر إلى زيادة خطر إصابة الفرد بعدد من الحالات بما في ذلك أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين الطرفية وتمدد الأوعية الدموية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم عدة أسباب، بما في ذلك إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، أو عدم النشاط، أو التدخين، أو شرب الكثير من الكحول، وتجاوز سن 65.

ومع ذلك، وجدت دراسة حديثة نُشرت في مجلة Hypertension ، أن حالة موجودة في الفم يمكن أن تكون سببًا لارتفاع ضغط الدم، وهي أمراض اللثة.

وجدت دراسة أجرتها كلية لندن الجامعية على 250 من البالغين الأصحاء صلة بين أمراض اللثة وارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت النتائج أن المشاركين المصابين بأمراض اللثة كانوا أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بمقدار الضعف عن أولئك الذين يعانون من لثة صحية.

وقال الدكتور فرانشيسكو ديوتو، مؤلف الدراسة: "تشير أدلةنا إلى أن بكتيريا اللثة تسبب تلفًا للثة وتؤدي أيضًا إلى استجابات التهابية يمكن أن تؤثر على تطور أمراض جهازية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم".

على الرغم من أن هذه الدراسة تحدد فقط ارتباطًا وليس ارتباطًا بين السبب والنتيجة، إلا أن نتائجها تشير إلى أن 50 بالمائة من البالغين قد يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المكتشف وغير المشخص بسبب أمراض اللثة.

علاوة على ذلك، اقترح الباحثون أن علاج أمراض اللثة والوقاية منها يمكن أن يكون وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتقليل الالتهاب وتقوية بطانة الأوعية الدموية.

وأضافت الدكتورة إيفا أجيليرا: "غالباً ما يعاني المرضى المصابون بأمراض اللثة من ارتفاع في ضغط الدم، خاصة عند وجود التهاب نشط في اللثة أو نزيف في اللثة".

التهاب اللثة هو إشارة إلى التهاب اللثة، وهو نوع من أمراض اللثة ينتج عن تراكم الترسبات على الأسنان واللثة.

تعتبر أمراض اللثة، مثلها مثل ارتفاع ضغط الدم، شائعة ولكن يمكن تصحيحها من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة، على الرغم من أنها، مثل ضغط الدم، يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها.

في حالة أمراض اللثة، تشمل هذه المضاعفات انحسار اللثة وترهل وفقدان الأسنان وتلف الفك.

يمكن تجنب ذلك من خلال نظافة الفم الجيدة مثل تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام الخيط بانتظام للحفاظ على الأسنان واللثة خالية من البلاك قدر الإمكان.

على الرغم من أن البلاك هو عامل الخطر الرئيسي لأمراض اللثة، إلا أنه ليس العامل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في التهاب اللثة.

يمكن لمرض السكري، والتدخين، والعمر، والحمل، وضعف جهاز المناعة، والتوت ، وسوء التغذية أن تساهم جميعها في أمراض اللثة.

بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الفم، يمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال تغيير نمط الحياة والنظام الغذائي بما في ذلك شرب كمية أقل من الكافيين والإقلاع عن التدخين وفقدان الوزن.

كما يوصى بتقليل تناول الملح إلى ستة جرامات فقط في اليوم وتناول نظام غذائي متوازن من الفاكهة والخضروات الطازجة.