الامارات | «ريان سوداني».. طفل عالق داخل عربة نفايات بالخرطوم لساعات (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان سوداني».. طفل عالق داخل عربة نفايات بالخرطوم لساعات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي في السودان صورا تظهر مأساة طفل عمره 10 سنوات، علق بماكينة السحب داخل عربة نفايات في الخرطوم بحري لأكثر من 7 ساعات.

وكشفت مصادر للسودان الجديد وصول سيارة اسعاف وعربة سحب بالقوة لإنقاذ الطفل العالق بحضور للطاقم الطبي والدفاع المدني.

وأفاد النشطاء أن جهود قوات الدفاع المدني تواصلت لإنقاذ الطفل

حيث أكد شهود عيان انه بحالة جيدة حسب صحيفة «الراكوبة».

وتداول النشطاء صورا تظهر أطراف الطفل داخل عربة النفايات بعد أن علق بها أثناء عمله في جمع النفايات، وقالوا أن الطفل ينزف جراء ذلك، وقد قام طاقم طبي بتقديم بعض الاسعافات له، إلا أنه ظل عالقاً طوال تلك الساعات رغم محاولات إخراجه بواسطة عربة سحب بالقوة.

وفجر اليوم أكدت مصادر خروج الطفل، سالما، بعد استخدام الدفاع المدني آلات قطع كهربائية حيث تم إخراج الطفل من عربة النفايات التي علق فيها لمدة 8 ساعات.

وأضافت المصادر أن الطفل ويدعى مبارك ماجد إبراهيم، على قيد الحياة وتم تحويله الى مستشفى الخرطوم بحري لمتابعة حالته والإطمئنان على صحته.

وتلقي الحادثة التي فطرت قلوب السودانيين، واعادت للأذهان مأساة الطفل المغربي ريان، على جريمة تشغيل الأطفال الذين يعملون في عربات النفايات، وفي أعمال هامشية أخرى مثل مسح الأحذية وفي البناء.

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