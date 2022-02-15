الامارات | عطل يصيب موقع "يوتيوب"

شكرا لقرائتكم خبر عن عطل يصيب موقع "يوتيوب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بوابة "داون ديتيكتر" العالمية، والتي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، أن عددا من مستخدمي "يوتيوب" للفيديوهات القصيرة أبلغوا عن عطل أصاب الموقع.

وأشارت البوابة، إلى أن "58% من المستخدمين واجهوا صعوبة في مشاهدة مقاطع الفيديو، بينما أشار 23% آخرون إلى وجود مشاكل في الموقع ذاته".

وأضافت: "18% من المستخدمين عانوا من مشاكل تتعلق بالتطبيق".

يذكر أن المستخدمين من الولايات المتحدة وكندا واليابان أبلغوا في وقت سابق، عن مشاكل في الشبكة الاجتماعية "تويتر".

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