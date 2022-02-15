التغذية السليمة أثناء علاج السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن مرضى السرطان يعانون من بعض المشاكل الصحية المتعلقة بالتغذية أثناء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي مثل فقدان الشهية والغثيان واضطرابات التذوق وصعوبات البلع والمضغ ومشاكل الهضم كالإسهال والمغص.

وأوضحت الجمعية أنه بشكل عام ينبغي تناول عدة وجبات صغيرة غنية بالسعرات الحرارية بدلا من ثلاث وجبات كبيرة لضمان إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة على مدار اليوم، مشيرة إلى أنه من الأفضل تناول المكسرات كوجبة بينية.

ومن المهم أيضا إمداد الجسم بالبروتين على نحو كاف، وذلك من خلال الوجبات، التي تتألف من البطاطس والبيض أو الحبوب واللبن، كما يمكن تناول منتجات البروتين المركزة، التي تباع في الصيدليات.

وأضافت الجمعية أنه يمكن فتح الشهية من خلال إضافة التوابل والصوصات للطعام مثل صوص الصويا، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات الباردة تتمتع بتأثير مهدئ وتساعد على مواجهة التهاب الفم والحلق وصعوبات المضغ والبلع.