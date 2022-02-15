"لا بالما" تضم أكبر تلسكوب بصري في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أعلنت هيئة السياحة بجزيرة "لا بالما" الإسبانية عن دخولها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بفضل وجود أكبر تلسكوب بصري منفرد في العالم بين أركانها.

وأوضحت هيئة السياحة بالجزيرة، التي تعد إحدى جزر الكناري الشهيرة، أن المرآة الرئيسية للتلسكوب "جران تليسكوبيو كانارياس" “Gran Telescopio Canarias” يبلغ قُطرها أكثر من 10 أمتار.

جدير بالذكر أن التلسكوب المعروف اختصارا بـ “GranTeCan” هو جزء من المرصد الفلكي، الذي يوجد بأعلى ارتفاع في لا بالما (على ارتفاع 2426 مترا). ونظرا لموقعه المكشوف والتلوث الضوئي المنخفض، فإن المرصد يتمتع بواحد من أفضل المواقع لإطلالة على الفضاء في نصف الكرة الشمالي.