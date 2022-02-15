سترة مقاومة للماء لقائدي الدراجات النارية.. مناسبة لجميع الفصول

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أطلقت شركة "آي إكس إس" السترة Laminat-ST-Plus الجديدة، والتي تمتاز بنسيج مقاوم للماء، فضلا عن كونها مناسبة الارتداء في جميع فصول السنة.

وأوضحت الشركة الألمانية أن المادة المستخدمة في تركيبة نسيج السترة الجديدة تعرف باسم Solto-Tex Plus Laminate، والتي تتميز بمقاومة عالية للماء تسمح بالقيادة تحت المطر على سبيل المثال.

وتم تجهيز السترة بثلاث فتحات للتهوية. وإذا كانت مفتوحة، فستسمح بدخول الهواء، وذلك بالإضافة إلى بطانة شبكية تمتص العرق مع حاجز وبطانة حرارية قابلة للخلع.

وتعتمد السترة Laminat-ST-Plus على عناصر النيون للرؤية الجيدة مع أسطح عكس فضية على لون أساسي داكن. كما تتوفر 6 جيوب خارجية و 3 جيوب داخلية لاصطحاب الأشياء الصغيرة.

ويمكن توصيل السترة بالسراويل عن طريق سحّاب، مع وجود أدوات لضبط الخصر بالسراويل وأحزمة مدمجة وواقيات للركبة وواقيات لمنطقة الورك.

وتتاح السترة Laminat-ST-Plus بمقاسات مختلفة للرجال والنساء على حد سواء، وذلك باللونين الأسود والرمادي، ونظير سعر يبلغ نحو 450 يورو.