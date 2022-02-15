هل يمكن ممارسة الرياضة بعد جراحة المفاصل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال الدكتور أندرياس هالدر إنه يمكن ممارسة الرياضة بعد جراحة المفاصل مثل جراحة مفصل الركبة أو مفصل الورك، ولكن مع مراعاة بعض النقاط المهمة.

وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور أن ممارسة الرياضة تعمل على تقوية العظام والعضلات والحفاظ على الحركية وتمنع ارتخاء المفصل الاصطناعي، مشيرا إلى أنه لا يجوز ممارسة الرياضة إلا بعد مرور فترة تتراوح من ستة إلى اثني عشر شهرا على العملية؛ نظرا لأن الاتزان يكون محدودا خلال هذه الفترة.

ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة المناسبة لجراحة المفاصل مثل المشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة والتمارين المائية، كما يمكن ممارية تمارين تقوية العضلات.

وفي الوقت ذاته ينبغي الابتعاد عن الرياضات الجماعية، وكذلك الرياضات، التي تتطلب احتكاكا، مثل كرة القدم وكرة السلة وفنون الدفاع عن النفس كالتايكوندو؛ حيث قد يلحق ضرر بالمفصل الاصطناعي أثناء ممارستها.